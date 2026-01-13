«Хотелось бы, чтобы спортсмен оставлял в себе чуть больше уважения к тому, что ему дали тренеры в России». Давыдов о словах Самоделкиной про занятия с Арутюняном

Давыдов считает, что Самоделкина могла бы уважительнее относиться к тренерам.

Тренер Сергей Давыдов оценил результаты казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной .

– За бывшими учениками следите? Софья Самоделкина на Олимпиаду рвется…

– Слежу, но не так активно. Касательно Софьи – она на самом деле большая молодец. Единственное, меня немного удивило ее высказывание о том, что в группе Рафаэля Арутюняна ее научили правильно прыгать четверные прыжки. Дескать, раньше техника была неверной.

Дело в том, что техника – это своего рода конструктор. Кто-то с правой руки прыгает, кто-то – с левой. Я понимаю, что это проявление такого юношеского восторга – от нового специалиста, от новой страны, ей все нравится. Это нормально, ничего плохого в этом нет.

Просто хотелось бы, чтобы спортсмен оставлял в себе чуть больше уважения к тому, что ему дали тренеры в России. Потому что Софью здесь научили едва ли не всему.

Но в остальном – у нее классные программы, она красиво катается. Повторюсь, как спортсмен она большая молодец. А что насчет ее перехода в сборную Казахстана и шансов на будущее – покажет только время, – сказал Давыдов.

В нынешнем сезоне Самоделкина становилась серебряным призером этапа Гран-при в Японии.