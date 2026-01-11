Торгашев, Наумов, Лью, Левито, Кам и О’Ши, Чан и Хоу, Чок и Бейтс вошли в состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду-2026
Торгашев и Наумов выступят в составе сборной США на Олимпиаде-2026.
Ассоциация фигурного катания США опубликовала состав команды на Олимпийские игры-2026
Сборная США
Мужчины: Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов.
Женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лью, Изабо Левито.
Парное катание: Элли Кам – Дэнни О’Ши, Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу.
Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Эмилия Зингас – Вадим Колесник, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко.
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (парное катание) не выступят на Олимпиаде из-за отсутствия американского паспорта у партнерши.
Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм U.S. Figure Skating
