Варвара Жданова: «Я всегда катаю добрых, милых персонажей, а хочется попробовать себя в другой области и покатать зло»

Варвара Жданова: всегда катаю добрых персонажей, а хотелось бы покатать зло.

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов ответили на вопрос, какие образы хотели бы воплотить в жизнь на льду.

«Очень хочется [роль злодейки], потому что я всегда катаю добрых, милых персонажей, а хочется попробовать себя в другой области и покатать зло», – сказала Жданова.

«Я пока не знаю, буквально месяц назад мне приснилось, что я что-то катаю, и мне откликнулось в сердце, но я на следующее утро проснулся, и все вылетело из головы. Я еще раз в этом направлении подумаю», – сказал Бабаев-Смирнов.

Также фигуристы сообщили, что во время работы в паре стараются избегать разногласий.

«Если понимаем, что что-то идет не так, я чаще всего начинаю молчать, чтобы случайно не сказать ничего лишнего. Потом мы спокойно все обсуждаем. А вообще, думаю, что мы вдвоем спокойно пойдем мириться», – отметила партнерша.

«Естественно, разногласия бывают, мы столько времени вместе проводим на льду. Никто не поверит, если мы скажем, что у нас такого не бывает. Но мы стараемся зарубить такие моменты на корню и не доводить до вражды», – добавил партнер.

«Казанова» Валерия Леонтьева – хит фигурного сезона. У этого номера даже есть телеграм-канал!