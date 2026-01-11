Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам есть чем себя мотивировать. Мы пока только идем к топу российских танцев на льду»

Щербакова и Гончаров: нам еще есть чем себя мотивировать, мы только идем к топу.

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров , выступающие в танцах на льду, рассказали, над чем собираются работать перед финалом Гран-при России.

На чемпионате России дуэт занял 5-е место.

«Работаем над «физикой», чтобы произвольный танец пролетел на одном дыхании. Над технической составляющей тоже поработаем. В этом сезоне у нас пока неплохо идет, но хочется улучшать и повышать планку», – отметила Щербакова.

«Конечно, продолжаем работать над дуэтностью и эмоциональностью. Это главный аспект танцев на льду», – добавил Гончаров.

Фигуристы высказались о том, что они являются единственным дуэтом из взрослых на своем льду и не имеют спарринг-партнеров из своего разряда.

«Мы получаем достаточно мотивации от наших юниорских пар. Ребята очень способные, талантливые, «катучие», они действительно очень мощно работают, и нас это подстегивает.

Раньше, когда мы катались с ребятами в одном разряде, ощущения были схожие. Думаю, у Ани тоже. Что касается наличия еще одной взрослой пары мастеров спорта – тоже мотивировало бы», – сказал Гончаров.

«Так как мы пока только идем к топу российских танцев, нам еще есть чем себя мотивировать. Мы смотрим все соревнования, следим за парами и в целом не расслабляемся», – добавила Щербакова.

«Что изменилось в этом году? У меня точно выросла физическая составляющая. Мне стало легче справляться с нагрузкой. У нас появился очень хороший новый тренер по ОФП, благодаря которому мы почувствовали сильный «буст», – сказала партнерша.

«Мы стали серьезнее работать в этом сезоне. У нас стал более взрослый подход. В тренировочном процессе уже меньше моментов, за которые можно себя упрекнуть. Мы стараемся по максимуму выполнять все, что от нас требуют», – приводит слова Гончарова ТАСС.

17 неочевидных людей из нашей фигурки, которым стоит поаплодировать за 2025-й