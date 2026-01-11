Загитова о подарках: «Большинство игрушек отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но и детей. Шоколад – это святое, конфетки мы не отдаем»

Загитова: отдаю подаренные игрушки в детские дома, чтобы они радовали детей.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что отдает в детские дома большую часть мягких игрушек, которые ей дарят болельщики.

11 января фигуристка провела мастер-класс для всех желающих в «Лужниках».

– У вас есть музей мягких игрушек, или где их храните?

– История очень интересная, потому что, естественно, все игрушки дома не помещаются. Но все самые знаковые хранятся у меня дома, у бабушки, часть – у родителей. Конечно, большинство игрушек я отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но еще и детей. Шоколад – это святое, конфетки мы не отдаем, ха-ха.

– Где больше нравится кататься: на открытом катке или закрытом?

– Правду говорить? Везде есть свой шарм, потому что на открытых катках ты можешь почувствовать эту свободу, воздух, много людей, классную атмосферу. Но есть нюанс: я не люблю холод. Но сейчас мы согреваемся, и поэтому мне тепло, – сказала Загитова.