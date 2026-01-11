Александра Бойкова: «Были безумно рады выступить в шоу Bol on Ice. Теплая, громкая и долгожданная встреча с международной публикой»

Бойкова о шоу в Италии: теплая встреча с международной публикой.

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями от выступления в шоу Bol on Ice в итальянской Болонье.

Шоу с участием российских и зарубежных звезд фигурного катания состоялось 10 января.

«Мы были безумно рады выступить в Bol on Ice 2026. Теплая, громкая и долгожданная встреча с международной публикой. Мне кажется, получилось ярко и круто! Надеемся, вам тоже понравилось», – написала Бойкова.

После шоу Бойкова и Козловский отправились в Венецию.

«Было принято решение подышать морским воздухом и вдохновиться архитектурными красотами Венеции. Не зря же был проделан долгий путь!» – написала фигуристка в телеграм-канале.