Плющенко показал, как исполняет каскад из двух тройных тулупов: «Это из серии «В бой идут одни старики». Ну, а почему нет, в 43-то?»

Евгений Плющенко исполнил каскад из двух тройных прыжков.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко показал, как прыгает каскад из двух тройных тулупов.

В ноябре фигуристу исполнилось 43 года.

«Начал восстанавливать и я свой прыжковый контент. Посмотрим, что из этого получится? Буду держать вас в курсе. Это из серии «В бой идут одни старики», ну, а почему нет, в 43-то?» – написал Плющенко в телеграм-канале.

