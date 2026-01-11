Плющенко показал, как исполняет каскад из двух тройных тулупов: «Это из серии «В бой идут одни старики». Ну, а почему нет, в 43-то?»
Евгений Плющенко исполнил каскад из двух тройных прыжков.
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко показал, как прыгает каскад из двух тройных тулупов.
В ноябре фигуристу исполнилось 43 года.
«Начал восстанавливать и я свой прыжковый контент. Посмотрим, что из этого получится? Буду держать вас в курсе. Это из серии «В бой идут одни старики», ну, а почему нет, в 43-то?» – написал Плющенко в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
