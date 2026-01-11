Бабаев-Смирнов о дуэте с Ждановой: «Быть экстравагантной парой – это хорошо, в сторону фриков уходить не хочется. Думаю, мы справляемся»

Жданова и Бабаев-Смирнов: быть экстравагантной, самобытной парой – это хорошо.

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов поделились впечатлениями от участия в чемпионате России.

Дуэт занял на чемпионате страны 9-е место.

«Я этого момента ждал с начала сезона, когда встали снова в пару, начали готовиться. Я очень хотел попасть на чемпионат России, потому что, мне кажется, по сравнению с этапами Гран-при России это какой-то другой мир.

Другая атмосфера, организация на всех турнирах всегда отличная, но здесь она еще лучше. Чего только стоят арка на выходе и интерактивные бортики. Мы довольны, получили лучшие баллы в сезоне. Понятно, что есть куда расти и над чем работать, и мы знаем, над чем именно», – сказал Бабаев-Смирнов.



«Тут другая атмосфера. Когда приезжаю сюда, сразу появляется не волнение, а предвкушение. Хочется как можно скорее выйти, попытаться все сделать и создать ощущение праздника», – добавила Жданова.

Также фигуристы высказались о том, что их дуэт часто называют самобытным, отличающимся от других.

«Тут есть очень тонкая грань. Можно быть самобытным дуэтом, а можно быть фриками. И в сторону фриков, конечно, не хочется уходить. Думаю, мы справляемся. Быть экстравагантной, самобытной парой – это хорошо», – сказал Бабаев-Смирнов.

«Это наша фишка, которая отличает нас от других», – отметила Жданова.

