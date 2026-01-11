Мария Елисова: «Для меня авторитет в плане характера – Саша Игнатова. А что касается представления программы, выразительности – равняюсь на Валиеву»

Елисова: в том, касается представления программы, равняюсь на Камилу Валиеву.

Мария Елисова рассказала, какие фигуристки для нее являются примером.

Фигуристка тренируется в ЦСКА под руководством Екатерины Моисеевой, Ольги Симоновой и Максима Завозина.

«Мне нравится их высокая заинтересованность в спортсмене. А еще меня мотивировало то, что у нас катались Алена Принева, Милана Лебедева, – мы очень хорошо общались. Они на пике формы делали четверные на обе стороны, такие вещи очень подстегивают.

Входя в сезон, я понимала: это мой первый взрослый год, поэтому просто хотела кататься чисто. И, кстати говоря, особой разницы в уровне между юниорским и взрослым катанием не заметила. Все-таки сейчас и юниоры прыгают четверные, и не один, и не два.

Но девочки на взрослом уровне более известные, и это, кстати, тоже движет вперед. Для меня безусловный авторитет в плане характера – Саша Игнатова. Она очень упертая, и я стараюсь на нее равняться.

А что касается представления программы, выразительности – равняюсь на Камилу Валиеву . Признаюсь, что я очень переживала, когда все случилось с Камилой. И я вообще не представляю, как она держалась все это время, как все это пережила», – сказала Елисова.