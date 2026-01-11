Татьяна Тарасова: «Малинин – гений фигурного катания. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди»
Тарасова: Малинин – гений, приятно, что его тренируют русские мама и папа.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Ильи Малинина на чемпионате США в Сент-Луисе.
«Я думаю, что пока никто в мире не сможет составить конкуренцию Илье Малинину и он является уверенным лидером с большим отрывом. Считаю, что он пришел надолго. Это наш гений фигурного катания, и его нельзя ни с кем сравнить. Он ни на кого не похож.
И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди, которые раньше работали в Санкт-Петербурге», – сказала Тарасова.
Лучшие фигуристы США – Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30-50%
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости