Татьяна Тарасова: «Малинин – гений фигурного катания. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди»

Тарасова: Малинин – гений, приятно, что его тренируют русские мама и папа.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Ильи Малинина на чемпионате США в Сент-Луисе.

«Я думаю, что пока никто в мире не сможет составить конкуренцию Илье Малинину и он является уверенным лидером с большим отрывом. Считаю, что он пришел надолго. Это наш гений фигурного катания, и его нельзя ни с кем сравнить. Он ни на кого не похож.

И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди, которые раньше работали в Санкт-Петербурге», – сказала Тарасова.

