Мария Захарова: «Выступать на международном шоу очень понравилось. Многие ребята обрадовались нам и тепло приняли»

Фигуристка Захарова о шоу в Италии: нам обрадовались и тепло приняли.

Российская фигуристка Мария Захарова поделилась впечатлениями от участия в шоу Bol on Ice в итальянской Болонье.

В шоу также выступали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Выступать на международном шоу очень понравилось, давно такого опыта не было. Прекрасная публика, которая поддерживала, и люди в целом. Волнения не было, переживала только, чтобы за бортик не вылететь, ха-ха.

Очень многие ребята обрадовались нам и тепло приняли. Со многими успела поговорить и мило пообщаться!» – сказала Захарова.