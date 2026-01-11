Мария Захарова: «Выступать на международном шоу очень понравилось. Многие ребята обрадовались нам и тепло приняли»
Российская фигуристка Мария Захарова поделилась впечатлениями от участия в шоу Bol on Ice в итальянской Болонье.
В шоу также выступали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
«Выступать на международном шоу очень понравилось, давно такого опыта не было. Прекрасная публика, которая поддерживала, и люди в целом. Волнения не было, переживала только, чтобы за бортик не вылететь, ха-ха.
Очень многие ребята обрадовались нам и тепло приняли. Со многими успела поговорить и мило пообщаться!» – сказала Захарова.
