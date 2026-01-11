  • Спортс
Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Приписывать заслуги российскому и советскому фигурному катанию не совсем корректно»

Авербух о прыжках Малинина на чемпионате США: я бы не вел разговоров о травмах.

Хореограф Илья Авербух высказался о контенте Ильи Малинина на чемпионате США в Сент-Луисе.

– Малинин прыгнул только три четверных. Некоторые пишут про коньки, некоторые – что хромал. Как думаете, его все‑таки что‑то беспокоит или решили не рисковать перед Олимпиадой?

– Илья Малинин – потрясающий талант и бриллиант, и, конечно, на данный момент он является лучшим фигуристом планеты. То, что он показал в короткой программе, совершенно сумасшедшую базу, и набрал такую сумму баллов, говорит о том, что он по‑прежнему находится в хорошей форме. В произвольной программе, мне кажется, было осознанное движение, потому что точно было понятно, что он не шел на четверной аксель, ряд прыжков отпустил, как риттбергер тот же самый. Думаю, что это вполне логично. Говорит о профессионализме тренерского штаба.

Значит, сейчас все силы брошены на Олимпиаду. И было понятно, что для чемпионата США такого набора будет достаточно. Я бы не вел разговоров о травмах. Потому что спортсмен прыгал все прыжки: и реберные, и зубцовые, и в короткой программе показал максимальный контент, – сказал Авербух.

Серебро завоевал Эндрю Торгашев, бронзовым призером стал Максим Наумов.

«Что касается того, что ребята, которые выигрывают, носят фамилии известных и прославленных советских и российских фигуристов – это не имеет отношения к современному российскому фигурному катанию. Их родители представляли СССР, кто‑то представлял уже Россию, но они уехали более 20 лет назад.

И нельзя сказать, что ребята проходили свою начальную подготовку в России, а потом уже готовыми уехали в Соединенные Штаты Америки. Это не так. Они развивались самостоятельно, с первого своего шага вступив на американский лед. У них российские и советские корни, мы поддерживаем их, но приписывать заслуги российскому и советскому фигурному катанию, на мой взгляд, не совсем корректно, так как ребята никогда не тренировались в России», – добавил хореограф.

Лучшие фигуристы США – Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30-50%

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
