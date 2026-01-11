Тарасова о новом сезоне «Ледникового периода»: «Съемки вот-вот стартуют – 14 января. Буду председательствовать в жюри, как и раньше»

Тарасова о новом сезоне «Ледникового периода»: буду председателем в жюри.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, когда начнутся съемки нового сезона «Ледникового периода».

Ранее стало известно, что в шоу примут участие Анна Щербакова , Александра Игнатова (Трусова) и Алена Косторная .

«Не знаю, можно ли это говорить, но да – скоро будем сниматься. Когда выйдет в эфир, не знаю, но съемки вот-вот стартуют – 14 января. Буду председательствовать в жюри, как и раньше.

Новый сезон «Ледникового периода» – это всегда интересно. Тем более если будут новые девочки, причем такие. Правда, они не парницы, но тем любопытнее. Многое зависит от того, кто им попадется в партнеры. В этот раз все будет как-то по-другому», – сказала Тарасова.