Евгений Плющенко: «Костылева сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о форме фигуристки Елены Костылевой.
Ранее стало известно о возвращении Костылевой в академию Плющенко. Спортсменка тренировалась в группе Софьи Федченко около двух недель.
«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
