Евгений Плющенко: «Костылева сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу»

Плющенко: Костылева сейчас в очень плохой форме.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о форме фигуристки Елены Костылевой .

Ранее стало известно о возвращении Костылевой в академию Плющенко. Спортсменка тренировалась в группе Софьи Федченко около двух недель.

«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», – сказал Плющенко.

