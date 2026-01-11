Ягудин о роли Крысиного короля в шоу «Щелкунчик»: «Быть статным, прекрасным я не хочу. Крыса во мне»

Ягудин о роли в шоу «Щелкунчик»: крыса во мне.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о роли Крысиного короля в шоу «Щелкунчик».

«Я не Ромео, не хочу быть этим романтиком. Не хочу быть Щелкунчиком, красивым парнем, орехоколом этим... Кстати, орехоколом – идея неплохая.

Но быть статным, прекрасным я не хочу. Я по другим ролям. Поэтому если брать «Щелкунчика» – крыса во мне. Мышка. Это про меня», – сказал Ягудин.