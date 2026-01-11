Захарова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов выступили на шоу Bol on Ice в Италии

Российские фигуристы выступили на шоу Bol on Ice в Италии.

10 января в Болонье прошло ледовое шоу Bol on Ice с участием российских и зарубежных звезд фигурного катания.

На лед вышла чемпионка мира 2012 года Каролина Костнер , действующий вице-чемпион мира Михаил Шайдоров и призер Евро-2024 Александр Селевко.

От России на шоу выступили парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов , а также одиночница Мария Захарова .