Захарова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов выступили на шоу Bol on Ice в Италии
Российские фигуристы выступили на шоу Bol on Ice в Италии.
10 января в Болонье прошло ледовое шоу Bol on Ice с участием российских и зарубежных звезд фигурного катания.
На лед вышла чемпионка мира 2012 года Каролина Костнер, действующий вице-чемпион мира Михаил Шайдоров и призер Евро-2024 Александр Селевко.
От России на шоу выступили парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также одиночница Мария Захарова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
