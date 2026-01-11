120

Захарова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов выступили на шоу Bol on Ice в Италии

Российские фигуристы выступили на шоу Bol on Ice в Италии.

10 января в Болонье прошло ледовое шоу Bol on Ice с участием российских и зарубежных звезд фигурного катания.

На лед вышла чемпионка мира 2012 года Каролина Костнер, действующий вице-чемпион мира Михаил Шайдоров и призер Евро-2024 Александр Селевко.

От России на шоу выступили парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также одиночница Мария Захарова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
logoКаролина Костнер
logoМихаил Шайдоров
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
Мария Захарова
пары
женское катание
logoсборная Эстонии
logoАлександр Селевко
logoсборная России
logoсборная Казахстана
мужское катание
logoсборная Италии по фигурному катанию
танцы на льду
ледовые шоу
