Трусова, Щербакова и Косторная примут участие в «Ледниковом периоде», Загитова будет ведущей

Трусова, Щербакова и Косторная станут участницами «Ледникового периода».

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам.

Все фигуристки будут сниматься в шоу в качестве участниц.

Участие Косторной и Щербаковой подтверждено, в отношении Трусовой «все решено на 90%».

Также сообщается , что Алина Загитова выступит в качестве ведущей проекта.

Съемки начнутся 14 января.