307

Трусова, Щербакова и Косторная примут участие в «Ледниковом периоде», Загитова будет ведущей

Трусова, Щербакова и Косторная станут участницами «Ледникового периода».

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период». 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам.

Все фигуристки будут сниматься в шоу в качестве участниц. 

Участие Косторной и Щербаковой подтверждено, в отношении Трусовой «все решено на 90%».

Также сообщается, что Алина Загитова выступит в качестве ведущей проекта. 

Съемки начнутся 14 января. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoПервый канал
женское катание
logoАнна Щербакова
logoсборная России
logoАлена Косторная
logoЛедниковый период
РИА Новости
logoАлександра Игнатова (Трусова)
телевидение
logoАлина Загитова
