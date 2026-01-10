Татьяна Тарасова: «Я буду очень рада, если Камила Валиева будет выступать»

Тарасова о ЧР по прыжкам: я буду очень рада, если Валиева будет выступать.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что была бы рада выступлению Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам.

Ранее Татьяна Навка сообщила, что Валиева, тренирующаяся в ее школе, скорее всего, примет участие в турнире. Он станет для нее первым после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я буду очень рада, если Камила будет выступать. На соревнованиях ее еще не видели, поэтому оценить ее форму не могу. Я очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать», – сказала Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.