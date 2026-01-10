Камила Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам

Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам.

Татьяна Навка сообщила, что Камила Валиева, скорее всего, примет участие в чемпионате России по прыжкам.

«Скорее всего, да», – ответила Навка на вопрос об участии Валиевой в турнире.

25 декабря завершился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской в школе Навки.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.