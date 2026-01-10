Мать Костылевой: «У нас с Федченко нет никакой вражды и недопонимания. Меньше всего хотели ее обидеть»

Мать Костылевой: никакой вражды и недопонимания у нас с Федченко нет.

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, заявила, что между ними и тренером Софьей Федченко нет недопониманий.

14-летняя Елена Костылева в конце декабря покинула академию Евгения Плющенко на фоне продолжительного конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла в академию Федченко «Триумф», но спустя две недели вернулась к Плющенко.

После ухода Костылевой в телеграм-канале «Триумфа» появилось сообщение, в котором говорилось, что Елена «привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима», систематически пропускала тренировки и не выполняла условия по контролю веса.

«Я позавчера ночью с Софьей Анатольевной пообщалась. Все между нами хорошо. Никакой вражды и недопонимания. Теперь. Слава богу. Меньше всего хотели ее обидеть.

Она просто идеал молодой, красивой, умной и целеустремленной женщины… Как только чуть оклемаемся от шоу, приедем к ней с букетом. Она замечательный человек и очень хороший тренер, видно, просто, не совпали звезды.

Отъезд Софьи Анатольевны в Германию, тяжелый период восстановления у Лены. Все по новой учить. Лена понимает, что время тает. А тут встреча с ее любовью – Евгением Викторовичем… На шоу. Он тоже переживает. И это даже я заметила. Только Лена забывать стала про него, не разговаривала о нем каждый день, не сравнивала… Видно, не время было для встречи с Софьей Анатольевной. А, может, и время.

Может, это жизненный урок Лене, понять и дорожить, ценить внимание к себе. Любить, не трепать нервы тренеру и маме. Не манипулировать близкими людьми. Понимаю, родные и близкие люди все всегда простят», – передает слова Костылевой-старшей «Чемпионат» со ссылкой на ее телеграм-канал.

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Костылева вернулась к Плющенко – спустя 19 дней