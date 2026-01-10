Денис Васильев вернулся в школу Ламбьеля в Швейцарии.

Латвийский фигурист Денис Васильев вернулся в школу Стефана Ламбьеля в Шампери (Швейцария).

Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

В октябре стало известно, что Васильев покинул Шампери. Теперь в его профайле Ламбьель снова указан как тренер и хореограф.

Также сообщается, что фигурист сменил произвольную программу – он будет выступать под музыку из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна.