Денис Васильев вернулся в школу Стефана Ламбьеля
Денис Васильев вернулся в школу Ламбьеля в Швейцарии.
Латвийский фигурист Денис Васильев вернулся в школу Стефана Ламбьеля в Шампери (Швейцария).
Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
В октябре стало известно, что Васильев покинул Шампери. Теперь в его профайле Ламбьель снова указан как тренер и хореограф.
Также сообщается, что фигурист сменил произвольную программу – он будет выступать под музыку из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости