Ветлугин о произвольной на ЧР: «Мне не было стыдно, что я плачу в царском мундире. Я очень хотел еще раз прожить тот прокат»

Ветлугин о произвольной на ЧР: мне не было стыдно, что я плачу в царском мундире.

Матвей Ветлугин поделился воспоминаниями о прокате произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

На турнире он занял четвертое место.

«Мне не было стыдно за то, что я плачу в царском мундире. Я очень хотел еще раз прожить тот прокат, вспомнить, что происходило в моей голове по ходу выступления и сразу после него, почему меня так резко выключило.

Когда потом журналисты сказали, что зал приветствовал меня стоя, я ведь реально этого не знал. Да и как мог видеть, что происходит вокруг, когда полминуты рыдал, упав на лед и уперевшись лицом в ладони? Естественно, ничего вокруг не замечал.

Как только я вспомнил, что нужно побыстрее освободить лед, сразу встал и пошел кланяться. Но даже в этот момент не отдавал себе отчет в том, что творится на трибунах. Ну а дальше просто растворился в объятиях своих тренеров», – сказал Ветлугин.