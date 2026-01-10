Дмитрий Козловский: «Мы в Болонье. Багаж получили, до арены доехали, готовимся к шоу! Все хорошо»
Бойкова и Козловский добрались до Италии, где пройдет ледовое шоу с их участием.
Дмитрий Козловский сообщил, что они с Александрой Бойковой добрались до Болоньи, где сегодня пройдет шоу Bol on Ice с их участием.
Накануне фигуристы долгое время не могли вылететь из Москвы из-за погодных условий.
«Мы в Болонье. Багаж получили, до арены доехали, готовимся к шоу! Все хорошо», – написал Козловский.
