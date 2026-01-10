Матвей Ветлугин: «Я почуял свои силы, понял, что могу бороться за самые высокие места. Раньше утешал себя, что мое предназначение в фигурном катании – запомниться программами»

Ветлугин: раньше я утешал себя, что мое предназначение – запомниться программами.

Фигурист Матвей Ветлугин ответил на вопрос о выборе «Боже, царя храни» для произвольной программы.

«Выбор пал на «Боже, царя храни» потому, что в подобной программе нельзя падать? Не мог [об этом не думать]. Но старался не думать тем не менее. Если бы я концентрировался на том, чтобы не опорочить падениями честь покойного императора Александра II, я бы, наверное, отказался от самой идеи такой постановки.

После какой‑то тренировки, где у меня не слишком хорошо получился прокат, ко мне подошла врач нашей питерской команды Ольга Евгеньевна Еременко и сказала: «Думаешь, он не человек был? Не мог ошибиться? Дай себе право на ошибку, и сразу станет легче», – рассказал Ветлугин .

Однако, по словам спортсмена, он все равно расстраивался после падений в прокатах.

«Но не потому, что выполняю роль заливочной машины, катаясь в царском мундире, а оттого, что в этом сезоне был готов как никогда раньше. Почувствовал, что наконец могу быть конкурентоспособным.

Раньше, когда не получалось показать высокий результат, я утешал себя тем, что мое предназначение в фигурном катании – запомниться своими программами, подарить зрителям множество эмоций, возможно, побороться за какие‑то призы на турнире «Русский вызов», получить приглашения в те или иные ледовые шоу.

А здесь я реально почуял свои силы, понял, что могу бороться за самые высокие места. Приехал на оба своих этапа Гран‑при России с такими амбициями, с такими претензиями, а стал 8-м в Красноярске и 6-м в Казани», – сказал Ветлугин.

В нынешнем сезоне Ветлугин также занял 4-е место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.