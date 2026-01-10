  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Матвей Ветлугин: «Я почуял свои силы, понял, что могу бороться за самые высокие места. Раньше утешал себя, что мое предназначение в фигурном катании – запомниться программами»
23

Матвей Ветлугин: «Я почуял свои силы, понял, что могу бороться за самые высокие места. Раньше утешал себя, что мое предназначение в фигурном катании – запомниться программами»

Ветлугин: раньше я утешал себя, что мое предназначение – запомниться программами.

Фигурист Матвей Ветлугин ответил на вопрос о выборе «Боже, царя храни» для произвольной программы.

«Выбор пал на «Боже, царя храни» потому, что в подобной программе нельзя падать? Не мог [об этом не думать]. Но старался не думать тем не менее. Если бы я концентрировался на том, чтобы не опорочить падениями честь покойного императора Александра II, я бы, наверное, отказался от самой идеи такой постановки.

После какой‑то тренировки, где у меня не слишком хорошо получился прокат, ко мне подошла врач нашей питерской команды Ольга Евгеньевна Еременко и сказала: «Думаешь, он не человек был? Не мог ошибиться? Дай себе право на ошибку, и сразу станет легче», – рассказал Ветлугин.

Однако, по словам спортсмена, он все равно расстраивался после падений в прокатах.

«Но не потому, что выполняю роль заливочной машины, катаясь в царском мундире, а оттого, что в этом сезоне был готов как никогда раньше. Почувствовал, что наконец могу быть конкурентоспособным.

Раньше, когда не получалось показать высокий результат, я утешал себя тем, что мое предназначение в фигурном катании – запомниться своими программами, подарить зрителям множество эмоций, возможно, побороться за какие‑то призы на турнире «Русский вызов», получить приглашения в те или иные ледовые шоу.

А здесь я реально почуял свои силы, понял, что могу бороться за самые высокие места. Приехал на оба своих этапа Гран‑при России с такими амбициями, с такими претензиями, а стал 8-м в Красноярске и 6-м в Казани», – сказал Ветлугин.

В нынешнем сезоне Ветлугин также занял 4-е место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России
мужское катание
logoМатвей Ветлугин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Коляда о комментировании: «Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать»
вчера, 19:31
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:20
Татьяна Тарасова: «Если МОК не вмешивается в политику, пусть возвращает нас и еще извиняется»
вчера, 18:44
Роднина о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Это результат наших тяжелых 90-х годов»
вчера, 16:54
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Хендрикс, Пинзарроне, Гутманн, Петрыкина, Репонд представят короткие программы
вчера, 16:17
Сизерон о книге Пападакис: «Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, хотел бы выразить непонимание и несогласие»
вчера, 15:43
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко покажут короткие программы
вчера, 15:02
Чемпионат Санкт-Петербурга перенесен на 14-15 февраля
вчера, 14:12
Акопова о невыдаче визы в Великобританию: «Шокирующая новость для нас. Подавали на визу месяц назад, она до сих пор не готова»
вчера, 13:20
Армянские фигуристы Данильянц, Акопова и Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы
вчера, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39