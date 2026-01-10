Гуменник планирует выступить на Мемориале Грушмана в январе. Специальный турнир перед Олимпиадой организовывать не будут (РИА Новости)

Гуменник перед Олимпиадой выступит на Мемориале Грушмана.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник планирует выступить на Мемориале Петра Грушмана, который пройдет 20-21 января в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом фигурист не выступит на чемпионате Петербурга 1–2 февраля. Участие в Мемориале Грушмана ему рекомендовала Тамара Москвина.

В декабре сообщалось , что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует специальный турнир для проверки готовности Гуменника и Аделии Петросян к Олимпиаде-2026. Однако, по информации источника РИА, организовать подобные соревнования в сжатые сроки оказалось проблематично, поэтому спортсмены будут планировать свои предолимпийские старты в соответствии с утвержденным календарем.

Мемориал Грушмана пройдет в академии фигурного катания имени Панина-Коломенкина в присутствии зрителей.

Олимпийский турнир в мужском одиночном катании будет проходить 10 и 13 февраля в Милане.