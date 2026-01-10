Гуменник планирует выступить на Мемориале Грушмана в январе. Специальный турнир перед Олимпиадой организовывать не будут (РИА Новости)
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник планирует выступить на Мемориале Петра Грушмана, который пройдет 20-21 января в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом фигурист не выступит на чемпионате Петербурга 1–2 февраля. Участие в Мемориале Грушмана ему рекомендовала Тамара Москвина.
В декабре сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует специальный турнир для проверки готовности Гуменника и Аделии Петросян к Олимпиаде-2026. Однако, по информации источника РИА, организовать подобные соревнования в сжатые сроки оказалось проблематично, поэтому спортсмены будут планировать свои предолимпийские старты в соответствии с утвержденным календарем.
Мемориал Грушмана пройдет в академии фигурного катания имени Панина-Коломенкина в присутствии зрителей.
Олимпийский турнир в мужском одиночном катании будет проходить 10 и 13 февраля в Милане.