Стеллато-Дудек о создании платья в коллаборации с модным домом: «Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видела»

Стеллато-Дудек рассказала о создании платья в коллаборации с модным домом.

Чемпионка мира из Канады Деанна Стеллато-Дудек , выступающая в паре с Максимом Дешамом, рассказала о создании платья в коллаборации с модным домом Oscar de la Renta.

Стеллато-Дудек и Дешам лидируют после короткой программы на чемпионате Канады в Гатино.

«Я очень горжусь этой историей. Я мечтала о коллаборации с кем-то из мира высокой моды больше года. Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) изменил правила и теперь разрешает спортсменам из разных видов спорта сотрудничать с известными дизайнерами.

Но была проблема: я ведь никого не знаю в мире моды. Я отправила десятки запросов, писем, искала контакты через интернет – и все было впустую. Это продолжалось больше года. И однажды я просто поделилась с одним человеком своими переживаниями: мол, это такая отличная возможность, и разве есть что-то, что больше подходит друг другу, чем фигурное катание на Олимпиаде и высокая мода?

Мы уже и так выходим на лед в платьях за многие тысячи долларов. И тогда эта знакомая меня спросила: «А с кем бы ты хотела поработать?» Я назвала бренд, и она такая: “Хм, думаю, я могу тебе помочь», – рассказала Стеллато-Дудек.

«Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видела в жизни – просто невероятное платье, как из модного каталога. Когда я закончу со спортом, повешу его в рамку на стену.

Я думала заказать платье у канадского дизайнера, но самый известный бренд в Канаде – Canada Goose. Мне нравится идея выходить на лед в пуховике, ха-ха, но в парном катании это проблематично», – добавила фигуристка.

ФОТО