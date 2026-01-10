Бойкова о рейсе в Италию: «Немного мятые вайбы после трехчасового сна на полу в Стамбуле»

Бойкова о рейсе в Италию: немного мятые вайбы после трехчасового сна на полу.

Трехкратная чемпионка России Александра Бойкова , выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о поездке на шоу Bol on Ice, которое пройдет 10 января в Болонье (Италия).

Сообщалось , что из-за метели фигуристы не смогли вылететь вовремя. Сейчас они находятся в Стамбуле, где должна пройти пересадка.

«Друзья, мы в Стамбуле! Долетели спокойно, без происшествий – теперь 7 часов пересадки, так что запасаемся кофе», – написала Бойкова в своем телеграм-канале.

«Немного мятые вайбы после трехчасового сна на полу в Стамбуле. Но мы still alive (еще живы – Спортс’’), и на пути на шоу», – позже добавила она.