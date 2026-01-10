«Своих не бросаем». Плющенко ответил на вопрос, почему к нему вернулась Костылева

Плющенко одной фразой ответил на вопрос, почему к нему вернулась Костылева.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объяснил, почему к нему вернулась фигуристка Елена Костылева .

В декабре 14-летняя спортсменка перешла к Софье Федченко, но в январе вернулась обратно к Плющенко.

«Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: «Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?»

Своих не бросаем», – ответил Плющенко.

Костылева – чемпионка России среди юниорок сезона-2024/25.

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Костылева вернулась к Плющенко – спустя 19 дней