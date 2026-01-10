Эмбер Гленн после победы на чемпионате США: «Весь день болел живот – казалось, что меня вырвет. Пыталась почувствовать свое тело, лед – и, думаю, опыт сказался»

Эмбер Гленн поделилась эмоциями после третьей победы на чемпионате США.

Фигуристка Эмбер Гленн поделилась эмоциями после победы на чемпионате США в Сент-Луисе, где завоевала свой третий титул.

Второе место заняла Алиса Лью, третье – Изабо Левито. И в короткой, и произвольной Гленн прыгнула тройной аксель.

«Было так волнительно. Мне пришлось выступать после двух потрясающих девушек, которые произвели фурор, поэтому я рада, что мне удалось не слишком разочаровать. Очень рада делить с ними пьедестал», – приводит слова Гленн Reuters.

«Казалось, что меня вырвет – весь день болел живот. «Fake it till you make it» («имитируй, пока у тебя не получится», поговорка о самовнушении с целью достижения реального успеха – прим. Спортс’’). Я просто пыталась почувствовать свое тело, почувствовать лед – и, думаю, мой многолетний опыт сказался», – цитирует слова Гленн Associated Press.

Лью оценила победу соперницы.

«Она настолько усердно тренируется, чисто откатала программу. Это заслуженно», – отметила Лью.

18-летняя Левито рассказала о давлении перед прокатом.

«Это мой первый опыт участия в национальном чемпионате в олимпийский сезон, когда я могу пройти на Игры по возрасту. Из-за этого было дополнительное давление. Рада, что моя подготовка позволила мне исполнить программу», – сказала Левито.

Шквал эмоций от Гленн: в 26 лет выиграла чемпионат США и едет фаворитом на Олимпиаду