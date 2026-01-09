  • Спортс
  • Роднина о том, что Олимпиаду могут не показать в РФ: «Почему тогда у нас весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Не возникает вопрос, нужно ли это»
Роднина о том, что Олимпиаду могут не показать в РФ: «Почему тогда у нас весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Не возникает вопрос, нужно ли это»

Роднина: не понимаю, зачем России такое количество футбольных трансляций.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о том, что Олимпийские игры-2026 могут не показать на российских телеканалах. 

Зимние Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Стоит ли показывать Олимпиаду в России? Думаю, мы слишком поздно занялись этим вопросом. Я бы очень хотела, чтобы предстоящие соревнования показали в нашей стране. Мы видим работу министра спорта по возвращению наших спортсменов на международную арену. Понимать, что происходит в мировом спорте, обязательно нужно.

Не хочу делить виды спорта не те, где россияне есть, и те, где их нет. Почему у нас тогда весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Почему-то никто не возникает и не ставит вопрос, нужно ли это нашей стране. Сколько это стоит, тоже никто не спрашивает.

Кто-то не хочет, чтобы Олимпиаду показывали в России? Я тоже не понимаю такого количества футбольных трансляций, но они есть. Значит, и другие виды спорта тоже должны быть. Если Олимпиаду не покажут, это будет огромной потерей для наших зрителей и болельщиков. Нельзя лишать их права смотреть соревнования.

У нас ведь народ начал смотреть и любить тот же биатлон, когда его начали показывать по телевизору. Керлинг тоже всех заинтересовал. У нас уже был длинный период, когда 10 лет в стране ничего из спорта не показывали. Теперь есть спортивные каналы, и все виды спорта нужно пропагандировать», – сказала Роднина.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
