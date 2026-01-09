Эксперты оценивают стоимость кольца, фото с которым опубликовала Загитова, примерно в 25 млн рублей
Стоимость кольца Загитовой оценили примерно в 25 млн рублей.
Эксперты оценивают стоимость кольца Алины Загитовой примерно в 25 млн рублей, сообщает Woman.ru.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. 23-летняя фигуристка сделала селфи и поделилась им в телеграм-канале, оставив пост без комментария.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Woman.ru
