Бойкова и Козловский из-за метели в Москве не смогли вовремя вылететь на шоу Bol on Ice в Италию

Бойкова и Козловский из-за метели в Москве не смогли вылететь на шоу в Италию.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогли в запланированное время вылететь в Италию, где они должны принять участие в шоу Bol on Ice.

Шоу пройдет в Болонье 10 января. Другие участники из России – Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также Мария Захарова – уже прибыли в Италию.

«Если вы нас с Димой потеряли по пути в Италию на шоу, то, да, у нас случились проблемки. Мы должны были вылететь сегодня рано утром и ко второй половине дня уже быть в Болонье. Но у нас отменили рейс из-за метели в Москве.

Мы очень надеемся, что все же доедем до завтрашнего дня до Болоньи и выступим там с нашими номерами на Bol on Ice 2026», – написала Бойкова в телеграм-канале.

В комментариях фигуристка сообщила, что теперь вылет запланирован на 23 часа по московскому времени. «Менять билеты не можем, потому что ими занимаются организаторы», – добавила Бойкова.