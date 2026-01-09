Илья Малинин: «Любовь к гимнастике и акробатике подталкивает меня к тому, чтобы выходить за рамки в фигурном катании»

Илья Малинин: черпаю идеи для программ в гимнастике и акробатике.

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что при постановке программ берет часть движений из гимнастики и акробатики.

«Новаторские идеи – это часть моего творческого процесса, и во многом это связано с моей любовью к гимнастике, к акробатике. Думаю, именно оттуда я беру все эти движения, и это действительно подталкивает меня к тому, чтобы выходить за рамки в фигурном катании.

Не только в плане исполнения, но и в плане придания большей атлетичности – помимо всех прыжков, вращений и других сложных элементов, которые уже есть в программе. Это доставляет мне огромное удовольствие, и в то же время я чувствую, что для спорта очень полезно привносить что-то новое, чтобы каждый мог увидеть нечто уникальное.

Теперь я знаю, что могу сделать еще один шаг вперед в произвольной программе. Я не буду не торопиться, буду делать все постепенно, так как не хочу нервничать и совершать мелкие ошибки», – приводит слова Малинина Golden Skate.

25 лучших спортсменов, родившихся в XXI веке