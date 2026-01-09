Наталья Бестемьянова: «Пожелаю российскому фигурному катанию допуска на международные старты. Все остальное есть»

Бестемьянова: пожелаю российскому фигурному катанию допуска на мировую арену.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что желает российскому фигурному катанию только возвращения на международные турниры.

«Что могу пожелать российскому фигурному катанию в 2026 году? Допуск на международные соревнования. Это все, что я могу пожелать. Все остальное есть.

Насколько конкурентоспособны фигуристы после отстранения? Я не сомневаюсь в наших фигуристах. Конкуренция внутри сборной огромная, никто не стоит на месте, все двигаются вперед. Конечно, первые старты будут непростыми. Скорее всего, не будет полного представительства – по одному спортсмену или по одной паре, наверное.

Это всегда сложно. Но если к следующему сезону появится возможность выступать хотя бы на этапах и турнирах уровня B, набрать рейтинг. Потому что так, как будут выступать Петросян и Гуменник, с первой разминки на Олимпиаде – это очень трудно», – отметила Бестемьянова.

