Роднина о запрете болельщикам демонстрировать российский флаг на ОИ-2026: «Мне жалко МОК, они боятся Россию. У страха глаза велики»

Роднина: мне жалко Международный олимпийский комитет, он боится России.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о запрете болельщикам демонстрировать флаг России во время соревнований Олимпиады-2026.

«Меня не удивляет решение МОК о запрете российских флагов на трибунах на Олимпиаде. Хотя болельщики – это же просто туристы. МОК быстро принимает ограничения, а отменяет их не так быстро.

При этом не так много наших спортсменов будет на Олимпиаде, чего же МОК так боится Россию? У страха глаза велики. Мне жалко Международный олимпийский комитет.

В хоккее нас не будет, в биатлоне. В лыжных гонках выступят двое, которые вообще не имели международного опыта. В фигурном катании только два спортсмена, на которых мы очень надеемся. В конькобежном спорте, сноуборде поедут молодые спортсмены. Не понимаю, почему МОК так испугался наших.

Можно же поддерживать спортсменов не обязательно флагом. У нас есть свои замечательные кричалки, песни. Например, «Калинка-малинка» или призыв «Давай, Россия, давай-давай!», которые могут оказать поддержку российским спортсменам. Так что без поддержки наши ребята не останутся», – сказала Роднина.

