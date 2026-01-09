  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина о запрете болельщикам демонстрировать российский флаг на ОИ-2026: «Мне жалко МОК, они боятся Россию. У страха глаза велики»
12

Роднина о запрете болельщикам демонстрировать российский флаг на ОИ-2026: «Мне жалко МОК, они боятся Россию. У страха глаза велики»

Роднина: мне жалко Международный олимпийский комитет, он боится России.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о запрете болельщикам демонстрировать флаг России во время соревнований Олимпиады-2026.

«Меня не удивляет решение МОК о запрете российских флагов на трибунах на Олимпиаде. Хотя болельщики – это же просто туристы. МОК быстро принимает ограничения, а отменяет их не так быстро.

При этом не так много наших спортсменов будет на Олимпиаде, чего же МОК так боится Россию? У страха глаза велики. Мне жалко Международный олимпийский комитет.

В хоккее нас не будет, в биатлоне. В лыжных гонках выступят двое, которые вообще не имели международного опыта. В фигурном катании только два спортсмена, на которых мы очень надеемся. В конькобежном спорте, сноуборде поедут молодые спортсмены. Не понимаю, почему МОК так испугался наших.

Можно же поддерживать спортсменов не обязательно флагом. У нас есть свои замечательные кричалки, песни. Например, «Калинка-малинка» или призыв «Давай, Россия, давай-давай!», которые могут оказать поддержку российским спортсменам. Так что без поддержки наши ребята не останутся», – сказала Роднина.

Месяц до Олимпиады в Милане: наши участники, медальный рекорд, расписание

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoИрина Роднина
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Обидно, если в России не покажут Олимпиаду по ТВ. Это особые соревнования, которые смотреть нужно, это вам не «Ледниковый период»
8 января, 18:07
Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»
7 января, 20:20
Ирина Роднина: «Жаль, что наших фигуристов допустили на Олимпиаду не во всех видах. В парном катании мы точно отобрали бы медали у иностранцев»
4 января, 17:20
Главные новости
Плющенко показал, как исполняет каскад из двух тройных тулупов: «Это из серии «В бой идут одни старики». Ну, а почему нет, в 43-то?»
44 минуты назадВидео
Бабаев-Смирнов о дуэте с Ждановой: «Быть экстравагантной парой – это хорошо, в сторону фриков уходить не хочется. Думаю, мы справляемся»
сегодня, 15:50
Мария Елисова: «Для меня авторитет в плане характера – Саша Игнатова. А что касается представления программы, выразительности – равняюсь на Валиеву»
сегодня, 15:22
Тарасова о возвращении Загитовой на роль ведущей «Ледникового периода»: «Думаю, ее подготовят, и Алина сама тоже подготовится»
сегодня, 15:19
Татьяна Тарасова: «Малинин – гений фигурного катания. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди»
сегодня, 13:26
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане
сегодня, 13:12
Мария Захарова: «Выступать на международном шоу очень понравилось. Многие ребята обрадовались нам и тепло приняли»
сегодня, 13:09
Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Приписывать заслуги российскому и советскому фигурному катанию не совсем корректно»
сегодня, 12:14
Тарасова о новом сезоне «Ледникового периода»: «Съемки вот-вот стартуют – 14 января. Буду председательствовать в жюри, как и раньше»
сегодня, 10:13
Евгений Плющенко: «Костылева сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу»
сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
сегодня, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45