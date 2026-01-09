Бабаев-Смирнов о двойной фамилии: «Когда родители расписывались, им по отдельности фамилии не очень нравились. Решили покреативить»
Фигурист Бабаев-Смирнов объяснил, почему у него двойная фамилия.
Фигурист Тимур Бабаев-Смирнов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Варварой Ждановой, рассказал, почему у него двойная фамилия.
«Бабаев – это фамилия папы, Смирнова – мамы. Когда они расписывались, им по отдельности фамилии не очень нравились. Мама не очень хотела брать фамилию Бабаев.
И они посовещались, решили покреативить и взяли себе двойную фамилию. Потом родился я, и у меня тоже двойная фамилия. Раньше я очень часто слышал шутку о том, что у моих детей будет тройная фамилия. Первые разы мне было смешно, сейчас уже приелось», – сказал Бабаев-Смирнов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
