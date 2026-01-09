Умер Валентин Захаров – один из первых советских фигуристов, выступавших на чемпионатах мира и Европы в одиночном катании

Умер один из первых фигуристов СССР, выступавших на чемпионатах мира и Европы.

Двукратный чемпион СССР Валентин Захаров скончался на 93-м году жизни.

Как сообщила Федерация фигурного катания на коньках России, бывший спортсмен умер 1 января.

Захаров – один из первых советских фигуристов, выступавших на чемпионатах мира и Европы в одиночном катании. Вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым он представлял сборную СССР на Евро-1956 и ЧМ-1958.

Захаров родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде, фигурным катанием начал заниматься в 1948-м. Он дважды побеждал на чемпионатах СССР (1953, 1954) и трижды участвовал в чемпионатах Европы (1956–1958).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах…» – говорится в сообщении федерации.

Прощание с Захаровым пройдет в Москве 10 января.