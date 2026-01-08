Ирина Роднина: «Обидно, если в России не покажут Олимпиаду по ТВ. Это особые соревнования, которые смотреть нужно, это вам не «Ледниковый период»

Роднина: нужно показывать Олимпиаду, если у телеканалов будет такая возможность.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что в России нужно показывать зимнюю Олимпиаду-2026.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сейчас подтверждено участие лишь трех россиян в нейтральном статусе: ски-альпиниста Никиты Филиппова, фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Будет обидно, если в России не покажут Олимпиаду по телевизору. Мы входим в такой период, когда наших спортсменов начинают допускать на соревнования. Хорошо было бы посмотреть, в каком состоянии сейчас мировой спорт, тем более на Олимпийских играх. Олимпиада проходит раз в четыре года, это особые соревнования, которые смотреть нужно. Это вам не «Ледниковый период».

Мне лично хотелось бы, чтобы транслировали Олимпиаду, посмотреть хотелось бы. Но контракты на телетрансляции достаточно сложные. Возможно, МОК (Международный олимпийский комитет) просто не хочет давать нам права на телетрансляцию, раз до сих пор нет новостей о показе. Одно дело – наши хотелки, другое дело – насколько финансово и юридически можно решить этот вопрос в нынешнее время. В любом случае показывать нужно, если будет такая возможность у телеканалов», – сказала Роднина.

