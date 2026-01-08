Наталья Бестемьянова: «Обычно на чемпионатах России есть четкое разделение – сильные, середняки, более слабые. А тут ощущение, что в 2025-м все были сильными»
Бестемьянова: есть ощущение, что на чемпионате России сильными были все.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала чемпионат России главным событием 2025 года в фигурном катании.
Турнир прошел 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
«Событием года, наверное, был чемпионат России. Он получился очень интересным. Обычно на чемпионатах России есть четкое разделение – сильные, середняки, более слабые спортсмены. А тут ощущение, что все были сильными. Все, кто выступил, были сильными. Это было просто потрясающе во всех видах», – сказала Бестемьянова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости