Наталья Бестемьянова: «Обычно на чемпионатах России есть четкое разделение – сильные, середняки, более слабые. А тут ощущение, что в 2025-м все были сильными»

Бестемьянова: есть ощущение, что на чемпионате России сильными были все.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала чемпионат России главным событием 2025 года в фигурном катании.

Турнир прошел 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.

«Событием года, наверное, был чемпионат России. Он получился очень интересным. Обычно на чемпионатах России есть четкое разделение – сильные, середняки, более слабые спортсмены. А тут ощущение, что все были сильными. Все, кто выступил, были сильными. Это было просто потрясающе во всех видах», – сказала Бестемьянова.