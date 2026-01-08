Илья Авербух: «На федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Неправильно платить такие большие деньги, чтобы показывать соревнования, где нет россиян»

Авербух: не нужно показывать Олимпиаду на федеральных каналах.

Хореограф, олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух считает, что Олимпиаду-2026 не нужно показывать на российских федеральных каналах.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент подтверждено участие лишь трех россиян в нейтральном статусе: ски-альпиниста Никиты Филиппова, фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Свою позицию по поводу показа предстоящей Олимпиады в России я не меняю. Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования – это совершенно не сложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть.

Нельзя же купить права только на виды спорта, где есть российские спортсмены. Трансляция покупается сразу на все виды и стоит очень больших денег. Платить такую сумму, чтобы показывать соревнования, где нет россиян, неправильно. Одновременно считаю, что ни в коем случае нельзя запрещать смотреть Олимпиаду. Никаких блокировок быть не должно, я против таких запретов.

Лично я обязательно посмотрю олимпийский турнир по фигурному катанию. Точно найду способ, как это сделать и поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника на предстоящих соревнованиях», – сказал Авербух.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?