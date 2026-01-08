  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «На федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Неправильно платить такие большие деньги, чтобы показывать соревнования, где нет россиян»
105

Илья Авербух: «На федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Неправильно платить такие большие деньги, чтобы показывать соревнования, где нет россиян»

Авербух: не нужно показывать Олимпиаду на федеральных каналах.

Хореограф, олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух считает, что Олимпиаду-2026 не нужно показывать на российских федеральных каналах.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент подтверждено участие лишь трех россиян в нейтральном статусе: ски-альпиниста Никиты Филиппова, фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Свою позицию по поводу показа предстоящей Олимпиады в России я не меняю. Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования – это совершенно не сложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть.

Нельзя же купить права только на виды спорта, где есть российские спортсмены. Трансляция покупается сразу на все виды и стоит очень больших денег. Платить такую сумму, чтобы показывать соревнования, где нет россиян, неправильно. Одновременно считаю, что ни в коем случае нельзя запрещать смотреть Олимпиаду. Никаких блокировок быть не должно, я против таких запретов.

Лично я обязательно посмотрю олимпийский турнир по фигурному катанию. Точно найду способ, как это сделать и поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника на предстоящих соревнованиях», – сказал Авербух.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoОлимпийская сборная России
logoИлья Авербух
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoПетр Гуменник
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Траньков о том, что ISU не включил выступления россиян в топ знаковых олимпийских моментов: «Меня это никак не задевает»
6 января, 17:45
Месяц до Олимпиады в Милане: наши участники, медальный рекорд, расписание
6 января, 12:58
Елена Радионова: «У Петросян и Гуменника есть шансы на медаль Олимпиады. Петр может претендовать на тройку, как и Аделия»
5 января, 18:00
Главные новости
Плющенко показал, как исполняет каскад из двух тройных тулупов: «Это из серии «В бой идут одни старики». Ну, а почему нет, в 43-то?»
43 минуты назадВидео
Бабаев-Смирнов о дуэте с Ждановой: «Быть экстравагантной парой – это хорошо, в сторону фриков уходить не хочется. Думаю, мы справляемся»
сегодня, 15:50
Мария Елисова: «Для меня авторитет в плане характера – Саша Игнатова. А что касается представления программы, выразительности – равняюсь на Валиеву»
сегодня, 15:22
Тарасова о возвращении Загитовой на роль ведущей «Ледникового периода»: «Думаю, ее подготовят, и Алина сама тоже подготовится»
сегодня, 15:19
Татьяна Тарасова: «Малинин – гений фигурного катания. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди»
сегодня, 13:26
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане
сегодня, 13:12
Мария Захарова: «Выступать на международном шоу очень понравилось. Многие ребята обрадовались нам и тепло приняли»
сегодня, 13:09
Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Приписывать заслуги российскому и советскому фигурному катанию не совсем корректно»
сегодня, 12:14
Тарасова о новом сезоне «Ледникового периода»: «Съемки вот-вот стартуют – 14 января. Буду председательствовать в жюри, как и раньше»
сегодня, 10:13
Евгений Плющенко: «Костылева сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу»
сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
сегодня, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45