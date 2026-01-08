«Мы все больше отдалялись друг от друга». Сизерон о распаде дуэта с Пападакис

Сизерон о распаде дуэта с Пападакис: мы все больше отдалялись друг от друга.

Олимпийский чемпион по танцам на льду француз Гийом Сизерон объяснил распад дуэта с Габриэлой Пападакис .

В дуэте фигуристы выигрывали пять чемпионатов мира и Игры-2022 в Пекине. Перед стартом нового сезона Сизерон встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри.

– На протяжении 20 лет я сильно за нее (Габриэлу) переживал. Когда рядом с тобой человек, которому тяжело, ты склонен забывать о себе. В последние годы она прошла через потрясения, несколько приступов депрессии. И я мог помочь ей только тем, что находился рядом и сопереживал.

– Как это сказалась на вашей повседневной жизни?

– Она не могла тренироваться в течение длительных периодов, и я делал все возможное, чтобы из-за этого она не ощущала давления. Ее здоровье было в приоритете, все остальное – второстепенно. Состояние было достаточно хрупким, что мы даже задумались, а стоит ли продолжать тренировки до Игр.

Мне хотелось, чтобы она снова почувствовала себя сильной и не рассматривала олимпийский титул как высшую цель. Как было бы лучше для ее жизни. Но она сказала, что хочет продолжать и сделать все необходимое.

Вместе с тренерами, проявившими к ней невероятную доброту, мы старались максимально облегчить психологическую нагрузку, чтобы дать ей возможность восстановиться и, возможно, снова начать кататься. Мэйл, расписания, счета, музыка, костюмы, я занялся всеми вопросами логистики. Но несмотря на усилия, я видел, что наши отношения рушатся.

– Как именно?

– Мы все больше отдалялись друг от друга, и я понимал, что мы живем параллельными жизнями. Понимал, что ей трудно находиться рядом со мной, она всегда чувствовала, что нас сравнивают.

Я видел сильное недовольство, негатив в свою сторону. В документальном фильме, снятом в прошлом году, меня сильно зацепили некоторые сцены, которые я увидел в эфире. Там она говорит о страхе перед Ромэном (Агенаэуром, тренером) и мной, даже показывает нам средний палец. Я пытался не придавать значения, считая это чем-то нелепым, но почувствовал себя преданным.

Ее действия подтверждали, что у нас разные ценности и что мы идем разными путями, – рассказал Сизерон.

Пападакис ранее анонсировала книгу под названием «Чтобы не исчезнуть ». Она выйдет 15 января – за день до начала ритм-танцев на чемпионате Европы в Шеффилде, где выступят Сизерон и Фурнье-Бодри.