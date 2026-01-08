Netflix анонсировал документальный сериал «Блеск и золото» о танцах на льду. Там появятся Чок и Бейтс, Сизерон и Фурнье-Бодри, Гиллес и Пуарье

Netflix анонсировал документальный сериал о танцах на льду.

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный сериал «Блеск и золото: танцы на льду».

Первый эпизод покажут 1 февраля. В сериале расскажут о жизни и пути лучших танцевальных дуэтов мира, которые готовятся к Олимпиаде-2026, в том числе об американцах Мэдисон Чок и Эване Бейтсе, канадцах Пайпер Гиллес и Поле Пуарье, а также Гийоме Сизероне и Лоранс Фурнье-Бодри из Франции.

Среди прочего отмечается, что в «Блеске и золоте» уделят внимание техническим особенностям данного вида фигурного катания.