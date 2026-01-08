Роман Савосин: «Мои спортивные результаты – главное разочарование 2025-го. Ни одной медали с крупных стартов, но это мотивирует на следующий год»
Фигурист Роман Савосин назвал свои спортивные результаты главным разочарованием 2025 года.
В текущем сезоне спортсмен занял 16-е место на чемпионате России, также был 4-м и 5-м на этапах Гран-при страны.
«Главное разочарование 2025 года – мои спортивные результаты. По сути, за весь год не получилось завоевать ни одной медали с крупных стартов. Но это мотивирует на следующий год», – сказал 26-летний фигурист.
Савосин – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года. Его лучший результат на взрослых чемпионатах России – 7-е место в сезоне-2023/24.
