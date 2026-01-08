  • Спортс
206

Роднина о Костылевой: «Увидим, какой спортсменкой станет Лена. Нам рассказывали, что невероятно талантливая Липницкая, потом Медведева, Загитова, Трусова, Валиева. Все были – и сплыли»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила перспективы фигуристки Елены Костылевой.

Костылева – чемпионка России среди юниорок прошлого сезона. В декабре она ушла от тренера Евгения Плющенко к Софье Федченко, но в январе вернулась обратно.

«Костылева вернулась к Плющенко? Думаю, в этой истории лучше уже не лезть. Лена подрастет – увидим, какой спортсменкой она станет. Нам рассказывали, что у нас невероятно талантливая Липницкая, потом Медведева, Загитова, Трусова, Валиева. Все были – и сплыли.

Здесь нужно задавать вопросы к тренеру и родителям. Мы часто сталкивались, что их амбиции бегут впереди возможностей ребенка. Могу судить о Лене только по результатам на соревнованиях. В чем-то она действительно прогрессирует, но травмы мешают. Если такая молодая девочка исполняет столько сложных прыжков, избежать повреждений невозможно.

Сейчас научить тройным и четверным в нашей стране могут многие. Гораздо меньше тех, кто может вывести на высокий уровень, и совсем мало таких, которые смогут сохранить спортсмену форму на целый олимпийский цикл. У нас Медведева более-менее с этим справилась. Технологии сейчас везде мощные, а вот работа тренера скажется.

Обсуждать маму Костылевой я не хочу. Переходить грани не стоит, у нас спортсмены ведь очень молодые. Не нужно наносить им психологический урон», – сказала Роднина.

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Костылева вернулась к Плющенко – спустя 19 дней

