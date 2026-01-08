296

Костылева об уходе от Федченко: «Меня не выгнали, я сама приняла решение перейти обратно к Плющенко»

Костылева: Федченко разрешила учувствовать в шоу, не понимаю претензий.

Фигуристка Елена Костылева опровергла информацию о том, что ее выгнали из академии фигурного катании «Триумф» Софьи Федченко.

14-летняя Костылева в конце декабря покинула академию Евгения Плющенко на фоне продолжительного конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла к Федченко, но спустя две недели вернулась к Плющенко. 

После ухода Костылевой в телеграм-канале академии «Триумф» появилось сообщение, в котором говорилось, что Елена «привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима», систематически пропускала тренировки и не выполняла условия по контролю веса.

«Видела очень много комментариев насчет моего веса и роста и много неправильных ответов и дезинформации. Рост у меня 150 см, вес 38 кг, я не голодаю и не сижу на диетах, я просто правильно питаюсь.

Еще один ответ на вопрос дезинформации. Меня не выгнали, я полностью сама приняла решение перейти обратно к Е. В. Плющенко.

Ответ на то, что я пропускала общие тренировки, так как время шоу совпадало с тренировками: все вы знаете, что я участвую сейчас в шоу, и С. А. Федченко разрешила учувствовать в шоу, какие ко мне претензии, я не понимаю», – написала спортсменка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Костылевой
