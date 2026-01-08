Елена Вайцеховская: «Жить в спорте срежиссированную мамой жизнь Лене Костылевой с сегодняшнего дня предстоит с клеймом»

Вайцеховская: жить в спорте Костылевой с сегодняшнего дня предстоит с клеймом.

Журналист Елена Вайцеховская отреагировала на возвращение фигуристки Елены Костылевой в школу Евгения Плющенко.

14-летняя Костылева в конце декабря покинула академию Евгения Плющенко на фоне продолжительного конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла в группу Софьи Федченко, но спустя две недели вернулась к Плющенко.

«Центральный (судя по новостным лентам) сюжет дня: Лена Костылева вернулась в Академию Плющенко.

Любая чрезмерно затянувшаяся история плоха тем, что действующих лиц перестаешь воспринимать, как людей, у которых могут быть свои проблемы, горести, переживания, которым хочется сострадать. Они становятся всего лишь персонажами. Иногда смешными, иногда одиозными, но именно персонажами. А какая может быть эмпатия или сострадание к персонажам, которые словно играют какую-то непонятную жизнь, а не проживают ее?

Просто жить в спорте срежиссированную мамой жизнь Лене Костылевой с сегодняшнего дня предстоит с клеймом.

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима… систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий…» — для спортсмена такие слова — это именно клеймо. Выбраковка.

Лена может прекрасно кататься в шоу, не исключаю, что Евгению Плющенко она нужна прежде всего в этом качестве, но продолжение сколь-нибудь значимой спортивной истории представляется мне в ее случае очень и очень сомнительным», – написала Вайцеховская.

Школа Федченко об уходе Костылевой: «Лена привыкла к тусовкам, отсутствию режима. Мама вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии»