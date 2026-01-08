Татьяна Тарасова: «Плющенко дождался Костылеву, это очень хорошо. Пусть дальше работают, а мы будем наслаждаться»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении Елены Костылевой в школу Евгения Плющенко.
14-летняя Костылева в конце декабря покинула академию Евгения Плющенко на фоне продолжительного конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла в группу Софьи Федченко, но спустя две недели вернулась к Плющенко.
«Плющенко дождался Лену, это очень хорошо. Они хорошо работают, я это и раньше говорила. Просто прекрасно!
Пусть дальше работают, а мы будем наслаждаться.
Не повторится ли ситуация с уходом? Этого никто не знает», – сказала Тарасова.
