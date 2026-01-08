Елена Костылева: «Встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек, мой тренер на всю мою жизнь»

Костылева: поняла, что Плющенко – мой тренер на всю мою жизнь.

Фигуристка Елена Костылева поблагодарила Софью Федченко за сотрудничество.

14-летняя Костылева в конце декабря покинула академию Евгения Плющенко на фоне продолжительного конфликта ее матери и руководства школы. Она перешла в группу Софьи Федченко, но спустя две недели вернулась к Плющенко.

«Благодарю Софью Анатольевну за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софье Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними.

Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек, мой тренер на всю мою жизнь, мне с ним легко, он научил меня техники прыжков, которую я не хочу переучивать», – написала Костылева.