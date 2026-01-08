Школа Федченко о Костылевой: «Спортсменка работает только из-под палки, если мама лишает ее еды или наказывает. Так в большом спорте результаты не делаются»
Школа Федченко о Костылевой: спортсменка работает только из-под палки.
Академия Софьи Федченко в телеграм-канале заявила, что фигуристка Елена Костылева «работает только из-под палки».
Ранее стало известно, что Костылева покинула академию Федченко и вернулась к Евгению Плющенко.
— Жалко.
— Нет. Спортсменка работает из-под палки, если мама лишает ее еды или наказывает. Так в большом спорте результаты не делаются.
— Был ли обговорен процесс нахождения мамы на тренировках?
— Был. Мама молча сидит на трибунах. Она это условие не выполнила и кричала на весь лед, мешая другим спортсменам работать, – приводит сообщения академии «Чемпионат».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости