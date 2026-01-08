Школа Федченко об уходе Костылевой: «Лена привыкла к тусовкам, отсутствию режима. Мама вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии»

Школа Федченко об уходе Костылевой: ее мама вмешивается в тренировочный процесс.

Академия Софьи Федченко в телеграм-канале ответила на вопрос, почему было прекращено сотрудничество с фигуристкой Еленой Костылевой.

«Лена – очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях!

Система нашей академии – это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем.

Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно – количество прокатов программ целиком.

Также Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе.

Огромное спасибо «Ангелам Плющенко», что не бросаете спортсменку и приняли обратно!» – говорится в сообщении академии.